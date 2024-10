Winna czy Ofiara? Sam na sam z potworem - odwaga kontra strach, wstyd i samotność – debata na Targach Książki w Krakowie

Strach, wstyd, samotność wobec problemów, które spotykają dużą część społeczeństwa – emocje, które paraliżują, a mimo to często pozostają skrywane. Tysiące ludzi codziennie staje twarzą w twarz z tymi „potworami”, a ich historie rzadko wychodzą na światło dzienne. Nie szukają pomocy, zostają sami, pogrążając się jeszcze bardziej w otchłani wyrzutów.

Tegoroczna debata podczas Targów Książki w Krakowie (27 X, godz. 16) otwiera przestrzeń na szczerą rozmowę o problemach społecznych, które zbyt długo były marginalizowane.

Debata „Sam na sam z potworem. Zapętleni w strachu, wstydzie i samotności” to spotkanie, które zgłębi psychologiczne i społeczne aspekty takich problemów jak stalking, uzależnienia i walka z traumą. O tych trudnych doświadczeniach opowiedzą autorzy książek inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, które ukazują skalę i dramatyzm walki z niewidzialnymi wrogami.

Grzegorz Filarowski, współautor książki "RAK" (pseudonim Filip Gregorczyk), podzieli się swoją osobistą walką z prześladowaniem i stalkingiem – problemem, który wciąż jest bagatelizowany, mimo że każdego roku dotyka tysiące ludzi. Stalking to nie tylko przemoc psychiczna, ale też emocjonalna pułapka, z której często nie ma łatwej ucieczki.

Z kolei Magdalena Benadda, autorka książki "Jak mam cię uratować?", opowie o swojej poruszającej walce o syna, który popadł w uzależnienie od narkotyków i stoczył się na dno jako dealer. Uzależnienia to plaga naszych czasów – dotyka całe rodziny, siejąc spustoszenie i pozostawiając ludzi z poczuciem bezradności i wstydu.

Skala tych problemów społecznych jest ogromna. Stalking, uzależnienia i depresja to tematy, o których mówi się zbyt mało, mimo że dotykają one miliony osób na całym świecie. Podczas tej debaty przyjrzymy się tym wyzwaniom z bliska – dowiemy się, jakie mechanizmy utrwalają te emocje i jak można przerwać ten „zamknięty krąg” wstydu i samotności.

To nie tylko dyskusja – to wezwanie do odwagi i działania!

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej wyjątkowej debacie, która nie tylko otworzy oczy na skrywane problemy, ale także zainspiruje do poszukiwania rozwiązań.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 27 października o godz. 16:00 na scenie Wisła.

Poznaj historie tych, którzy mieli odwagę stawić czoła „potworom” i zainspiruj się ich drogą do zmiany.

Więcej informacji: https://ebooknijto.com.pl/pages/debata-targi-ksiazki-krakow

Bądź tam i nagłośnij tematy, które mają znaczenie. Pomóż nam przełamać tabu i otworzyć drogę do rozmowy na temat problemów, które dotykają nas wszystkich.